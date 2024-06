Fentanyl, la droga degli zombie che arriva anche a Parma

È arrivata anche a Parma la droga degli zombie. In città sembra sempre più facile trovare il fentanyl: anche in carcere, secondo indiscrezioni raccolte. Una dose (in cerotto) equivale a 10 buste di tabacco. Fuori, ad esempio in stazione, costa dai 15 ai 25 euro. Nato come farmaco per la terapia del dolore, è diventato ormai droga da sballo, usata dai tossicodipendenti e mischiata - per lo meno a Parma - a eroina e altri oppiacei. Negli Stati Uniti, la droga degli zombie (si chiama così perché tende a trasformarti in un morto che cammina) è parecchio utilizzata. Nel 2022 ha provocato quasi un milione di overdosi letali. In Europa, più in generale in Italia, non siamo a questi numeri ma a Parma anche i sequestri delle forze dell'ordine testimoniano come ci sia la presenza sottotraccia di una sostanza che può essere letale.

Che cos'è il Fentanyl

Si tratta di un farmaco che rientra nella grande famiglia degli oppioidi, come l'eroina. Solo che è molto più potente, fino a 50 volte superiore (si legge sul sito della Drug Enforcement Administration, agenzia federale antidroga statunitense). Come tutti gli oppioidi, il fentanyl agisce sui ricettori oppioidi e può stimolare diverse reazioni. Da un lato tende a ridurre la trasmissione degli impulsi nervosi del dolore, dall'altra modula la risposta emozionale al dolore inducendo a uno stato di euforia. Euforia e rilassamento sono gli effetti di chi usa il fentalyn come droga sintetica.

Gli effetti

Lo stato di euforia è ciò che spinge all'uso del fentanyl, ma può avere effetti devastanti su chi lo assume per scopi diversi da quelli sanitari: sono sufficienti, infatti, appena 2-3 milligrammi della sostanza per uccidere una persona provocandone il soffocamento. La sua diffusione ha provocato negli Stati Uniti una vera e propria emergenza con circa 100mila morti nel 2022: i sequestri di fentanyl e analoghi effettuati dalla Drug Enforcement Administration (Dea) hanno raggiunto livelli record per un totale di oltre 6 tonnellate in polvere e 59,6 milioni di compresse contraffatte e contenenti fentanyl (le quantità sequestrate equivalgono a oltre 398 milioni di dosi letali). È stata tuttavia segnalata la produzione di queste molecole anche nel territorio europeo da parte di laboratori clandestini, in particolare Portogallo e Inghilterra: nel 2021, gli Stati membri dell'Ue hanno riportato 137 morti.

Il piano del Governo

Il Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di fentanyl e di altri oppioidi sintetici, presentato qualche mese fa a palazzo Chigi, è “ispirato” al principio di prevenzione. Al fentanyl si accede nelle farmacie solo tramite prescrizione medica che può essere utilizzata una unica volta oppure sul deep e dark web, ambiti nei quali si prevede un rafforzamento. A Parma, l'Unità di Strada ha adottato un piano strategico su disposizione della Regione Emilia-Romagna per far fronte a questa allerta. Tra il 2019 e il 2020 sono stati distribuiti circa una trentina di kit per risalire a tracce di fentanyl. Sempre più importante per gli educatori è il contatto con i consumatori. Serve conoscere gli effetti diversi che percepisce chi fa uso della sostanza. Questi kit servono proprio per favorire i consumatori a starne lontano e tenere la situazione monitorata.