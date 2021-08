Fermati dai carabinieri, in auto si sente un forte odore di marijuana: segnalati due giovani

Hanno fermato l'auto sulla quale stavano viaggiando e si sono subito accorti - visto il forte odore di marijuana - che qualcosa non andava. I carabinieri della stazione di Tizzano Val Parma, a quel punto, hanno chiesto ai due viaggiatori - un 34enne e un 33enne residenti in provincia di Parma - di consegnare la droga. Il controllo è avvenuto nella zona di Lagrimone. Sono stati sequestrati 5 grammi tra hashish e marijuana. I due sono stati segnalati come consumatori alla Prefettura: al conducente dell'auto è stata ritirata la patente.