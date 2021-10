Fermati in auto con anfetamine e ketamina: arrestata coppia di giovaniì

Sono stati fermati in auto con circa 30 grammi tra anfetamine e ketamina e sono stati arrestati dai carabinieri. Una coppia di giovani di Fidenza, lui 25enne e lei 21enne, sono finiti in manette con l'accusa di possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'episodio è avvenuto verso l'ora di pranzo di ieri, domenica 24 ottobre: i due giovani stavano percorrendo l'Asolana in auto e sono stati fermati da un posto di blocco dei carabinieri di Colorno. Hanno mostrato da subito agitazione: il giovane 25enne, con precedenti penali, ha insospettito i militari.

La perquisizione dell'auto ha portato al ritrovamento di 14 pasticche di anfetamine per un totale di 7 grammi e di mezzo grammo di ketamina all'interno di un pacchetto di sigarette, oltre a 100 euro in contanti. I due sono stati portati in caserma e perquisiti: in tasca avevano altri 17 grammi di anfetamine. I due sono stati arrestati e messi poi ai domiciliari.