Fermati in auto con la droga il giorno di Pasqua: denunce e sanzioni

Erano in auto nel percheggio all'incrocio tra via Lusignani e strada Argini a Parma nella giornata di Pasqua. Quando hanno visto una pattuglia dei carabinieri hanno iniziato ad agitarsi. A quel punto i militari hanno deciso di perquisire l'auto. Quattro giovani sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle normative anticovid mentre il proprietario dell'auto è stato anche denunciato per possesso di sostanze stupefacenti. Nel bagagliaio del veicolo, infatti, c'erano 55 grammi di marijuana all'interno di una busta. Un 33enne di Parma, proprietario dell'auto, è stato denunciato: la droga era la sua. In tasca aveva anche 400 euro in contanti e un bilancino di precisione. Tutti e quattro sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle norme Covid-19.