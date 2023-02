Fermato a un posto di blocco: è senza patente, poi fornisce false generalità ai poliziotti. Denunciato 27enne

Nel corso degli ultimi giorni la Polizia ha predisposto l’intensificazione dei servizi di vigilanza e dei posti di controllo in centro e nelle principali arterie della città.

Gli agenti hanno controllato le zone ritenute più a rischio, cercando di prevenire atti di criminalità, tra cui in particolare reati di natura predatoria e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nelle strade del centro sono stati notificati due fogli di via obbligatori dalla città di Parma nei confronti di due cittadini italiani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, mentre nell’ambito di un posto di controllo un uomo è stato denunciato per aver fornito ai poliziotti false generalità, fingendosi un’altra persona.

Per i primi, sospettati di essere due borseggiatori, è scattato il divieto di fare rientro a Parma per i prossimi tre anni, mentre il secondo – in seguito identificato per un cittadino italiano di 27 anni – è stato denunciato per i reati di sostituzione di persona e false dichiarazioni a Pubblico ufficiale sulla propria identità.



Il 27enne è stato sanzionato altresì per guida senza patente, sanzione quest’ultima aggravata dalla recidiva, in quanto in passato aveva già commesso la medesima infrazione.Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e affidato al padre del 27enne, anch’egli sanzionato per incauto affidamento del veicolo.