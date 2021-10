Fermato al casello con un etto di eroina: arrestato 46enne albanese

I poliziotti hanno fermato l'uomo, già arrestato in passato per spaccio, durante un controllo: in auto la droga, che avrebbe fruttato oltre 10 mila euro sul mercato parmigiano

Era appena stato a Milano a rifornirsi di droga e stava per tornare a Parma ma è stato fermato al casello: in auto aveva un etto di eroina, destinato al mercato parmigiano. Il 46enne albanese H.A., con precedenti per spaccio, è stato arrestato nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 4 ottobre, dai poliziotti della Squadra Mobile, che stavano effettuando alcuni controlli lungo l'autostrada A1.

Il pusher, specializzato nello spaccio di eroina e già arrestato nel 2011 e nel 2013 per traffico di droga, avrebbe immesso la droga sul mercato della nostra città, che avrebbe fruttato guadagni illeciti per oltre 10 mila euro. La droga, infatti, sarebbe stata poi tagliata in tre parti per confezionare le varie dosi al dettaglio. La nostra città non è nuova alla presenza dell'eroina e di consumatori di questo tipo di sostanza: ormai da anni l'eroina è stata riportata sul mercato dello spaccio in quantità massicce e si sono registrati, anche recentemente, casi di overdose da eroina.