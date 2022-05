Fermato dalla polizia all'aeroporto Verdi: 31enne rispedito in Moldavia

Fermato dalla polizia all'aeroporto Verdi un 31enne a bordo di un volo proveniente dalla Moldavia. Gli agenti lo hanno fermato durante i controlli di frontiera dei passeggeri in transito.

Dai controlli in Banca dati il personale della polizia ha verificato che il 31enne moldavo era stato segnalato nella banca dati Schengen con un provvedimento di divieto di rientro in tutti i paesi Schengen. L'uomo, senza idonea documentazione attestante lo scopo e le condizioni del soggiorno, era inoltre sprovvisto di sufficienti mezzi di sussistenza in quanto in possesso di soli cinquanta euro. Gli agenti lo hanno quindi respinto alla frontiera facendolo imbarcare nuovamente sullo stesso aereo diretto in Moldavia.

Il respingimento alla frontiera è l’atto con il quale la polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera privi dei requisiti richiesti per l’ingresso nel territorio dello Stato. L’esecuzione di questo tipo di provvedimento di respingimento è immediata, nel senso che il competente ufficio di polizia di frontiera dopo il controllo al valico di frontiera rinvia immediatamente lo straniero respinto nello Stato da cui proviene, così impedendogli l’ingresso nel territorio dello Stato.