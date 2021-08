Ferragosto: i carabinieri intensificano i controlli

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma, in occasione del Ferragosto, ha incrementato i servizi mirati a prevenire atti vandalici o più gravi reati ed a tutelare la sicurezza sulle strade, in particolare presidiando le vie di comunicazione di maggiore affluenza.

Le pattuglie delle 4 Compagnie, da cui dipendono i 36 comandi di Stazione distribuiti sul territorio, supportate dai reparti speciali del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e Nucleo Ispettorato del Lavoro vigileranno per garantire la sicurezza di chi rimane a casa o dei turisti che scelgono il capoluogo e la sua provincia per trascorrere un periodo dedicato alla cultura ed al relax con la possibilità di godersi in tutta tranquillità i luoghi d’arte, religiosi e gastronomici che tutta l’area offre.

Oltre a garantire sicurezza e controllo, l’attenzione sarà dedicata anche alle eventuali attività di supporto a favore delle persone anziane che hanno scelto o sono costrette a trascorrere il ferragosto in città.

Gli operatori del pronto intervento, contattabili all’utenza telefonica 112, sono al servizio di tutta la cittadinanza per rispondere alle necessità derivanti da questo particolare periodo in cui si verifica lo svuotamento delle grandi città, per provvedere con l’intervento diretto dei militari in servizio, o per allertare le apposite strutture che meglio si attagliano alla risoluzione del problema.