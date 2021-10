Ferrata delle Aquile: morto Aronne Betton, ex studente dell'Università di Parma

Tragedia in montagna, durante un'escursione, ad Andalo in zona Fai della Paganella (Trentino). Sabato ha perso la vita Aronne Bettoni, mantovano di 25 anni a causa di un incidente durante una escursione. Il ragazzo stava scalando insieme al fratello minore Ruben e allo zio quando è precipitato per un centinaio di metri nel canalone Battisti.

Si è attivata immediatamente la macchina dei soccorso, che ha raggiunto immediatamente il luogo della tragedia. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del 25enne. La salma è stata portata inelicottero a Fai della Paganella ed è stata affidata a un operatore del servizio funebre. Aronne Bettoni avev conseguito la laurea in Ingegneria logistica all'università di Parma, era stato assunto pochi mesi fa da un'azienda di logistica di Parma. Molto conosciuto per l'impegno nello sport, aveva giocato nel settore giovanile del Basket Coronaplatina di Piadena, era impegnato come istruttore di minibasket per il Bozzolo, il suo paese di origine.