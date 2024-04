Festa della Liberazione, rapina a Casa Cervi: a volto coperto rubano l'incasso

Festa della Liberazione amara a Gattatico, in provincia di Reggio Emilia, dove un gruppo di persone ha aggredito un dipendente e una collaboratrice dell'Istituto Cervi con lo spray al peperoncino ed ha rubato gran parte dell'incasso della giornata, pari a diverse decine di migliaia di euro. Il furto è avvenuto dopo una giornata all'insegna della partecipazione: all'evento avevano preso parte tra gli altri, Maurizio Landini, Romano Prodi e il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. In piazza, per festeggiare il 25 aprile, c'erano migliaia di persone. La dinamica dei fatti Secondo quanto trapelato, l'aggressione è avvenuta al termine della giornata, quando era già buio e i volontari stavano caricando i contenitori con l'incasso della giornata nelle loro auto.

La dinamica

Ad agire sarebbe stato un gruppetto di 3 o 4 rapinatori con il volto coperto. Una volta trafugato il bottino contenuto in alcune cassette metalliche - pari, secondo il Tgr Emilia Romagna, a circa 90mila euro - i ladri sono fuggiti via sue due auto. L'istituto Cervi, si legge sul sito dell'associazione, lavora "con coerenza e impegno per la salvaguardia dei valori alla base della Costituzione Repubblicana" ed è attivo dal 1972. Del caso si stanno occupando i carabinieri. Al momento però dei rapinatori non c'è traccia. L'ipotesi è che il colpo sia stato pianificato nei dettagli. I malviventi hanno agito quando ormai l'evento era quasi finito ed erano rimaste poche persone. "L'aggressione - spiegano dall'istituto - fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze sulle persone, ma in pochissimi secondi è andato in fumo buona parte del ricavato di uno splendido 25 aprile, il lavoro di tantissimi volontari, dei collaboratori di Casa Cervi, e l'entusiasmo di un pubblico partecipe e generoso".

Il post del Museo, l e reazioni

"Uno schiaffo a tutto il popolo di Casa Cervi" ha dichiarato la Presidente dell'Istituto Cervi Albertina Soliani. "Questa Casa continua ad essere nel mirino, 80 anni fa incendiata dai fascisti, oggi bersaglio di questa aggressione". In seguito all'episodio l'istituto Cervi ha ricevuto centinaia di attestati di solidarietà e ha attivato una raccolta fondi "per accogliere questa eccezionale e tempestiva mobilitazione". Anche il governatore Bonaccini ha espresso la sua solidarietà all'organizzazione: "Mi auguro vengano quanto prima individuati i malviventi e recuperato l'incasso. Che vergogna!". Il presidente nazionale dell'Anpi Gianfranco Pagliarulo ha parlato di "un fatto gravissimo, per cui auspichiamo - ha detto - l'immediata individuazione degli autori e la loro assicurazione alla giustizia". Casa Cervi, ha concluso Pagliarulo, "è un luogo fondamentale per la memoria e la cultura antifascista, e nessuno deve osare violarlo e colpirlo criminalmente".