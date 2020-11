Festa di compleanno in pizzeria interrotta dai carabinieri: locale chiuso e multa di 400 euro

Una festa di compleanno, che era stata organizzata all'interno di una pizzeria di Borgotaro dopo l'orario di chiusura - imposto alle ore 18 per tutti i locali - è stata interrotta dai carabinieri che hanno disposto la chiusura dell'attività commerciale per tre giorni ed hanno multato il titolare per 400 euro. I militari, infatti, nell'ambito di alcuni controlli per verificare il rispetto delle ordinanze contro il contagio da Covid-19 hanno accertato la presenza di circa 15 persone all'interno della pizzeria. È cosi scattata la chiusura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo stesso provvedimento è stato adottato anche per un bar, sempre di Borgotaro: all'interno del locale, dopo le ore 18, i carabinieri hanno trovato alcuni clienti. La porta principale era chiusa ma all'interno le attività stavano proseguendo normalmente. Il bar è stato chiuso per tre giorni e il proprietario multato per 400 euro.