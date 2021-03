Festa di compleanno tra minorenni interrotta dalla polizia: 6 multe

Si sono radunati all'interno di un'abitazione per festeggiare il compleanno di uno di loro. Sei giovani 16enni sono stati identificati dai poliziotti delle Volanti che hanno sanzionato i genitori, chiamati sul posto dai poliziotti, per la violazione delle norme anticontagio. Dopo una segnalazione di alcuni vicini, che sentivano alcuni schiamazzi, gli agenti sono arrivati sul posto per un controllo. I ragazzi, che si sono scusati per aver disturbato i vicini, sono stati riaffidati alle famiglie.