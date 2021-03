Festa in casa a Lesignano: i carabinieri multano 8 persone

Un 35enne di Sorbolo ha fatto un giro in moto a Borgotaro: multato per 400 euro

Stavano festeggiando all'interno di un'abitazione di Lesignano dè Bagni, violando le norme relative al distanziamento sociale e per la limitazione del contagio da Covid-19. Otto giovani sono stati identificati e sanzionati dai carabinieri di Langhirano che sono giunti sul posto in seguito ad una segnalazione. Per tutti è scattata una multa di 400 euro per inosservanza delle norme anticontagio. Nella giornata di domenica 28 febbrauo i militari della compagnia di Borgo Val di Taro: hanno fermato a bordo di una motocicletta un 35enne di Sorbolo. Il centauro ha deciso, vista anche la bella giornata, di fare un giro uscendo dal proprio comune senza un valido motivo. Per lui una sanzione di 400 euro.