Festa in casa interrotta dai carabinieri: multati sette giovani

Stavano partecipando ad una festa, all'interno di un'abitazione privata ma i carabinieri sono arrivati sul posto - dopo una segnalazione - ed hanno interrotto il party. L'episodio è avvenuto durante il fine settimana nel comune di Borgotaro: i militari sono giunti nei pressi dell'abitazione, sono entrati ed hanno identificato i presenti. Si tratta di sette giovani di ventenni: per loro sono arrivate le multe da 400 euro a testa. I militari della Radionobile hanno sanzionato anche un 30enne, residente a Parma, che si era spostato a Borgotaro per vedere la sua fidanzata. Altre tre persone sono state sanzionate poichè si trovavano a circolare in un Comune diverso da quello della residenza.