Festa in una casa dell'Oltretorrente interrotta dai carabinieri: 11 sanzioni

Si sono trovati all'interno di un appartamento di uno di loro di via Brunelleschi, nel quartiere Oltretorrente a Parma, per festeggiare ma sono stati identificati e sanzionati per 400 euro dai carabinieri. Undici giovani che, nella notte tra sabato e domenica, stavano partecipando alla festa improvvisata in casa, sono finiti nel mirino dei militari della stazione Oltretorrente che, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni dai vicini per gli schiamazzi e il rumore, sono intervenuti per verificare la situazione. Undici ragazzi si trovavo in effetti all'interno della casa: per tutti loro è scattata la multa per aver violato il divieto di assembramento.

Sette persone sono state sorprese all'interno di un bar di Albareto, oltre l'orario previsto per la chiusura, mentre consumavano alcune bevande. Per questo motivo i carabinieri di Borgotaro hanno sanzionato i clienti e disposto la chiusura per tre giorni. Lo stesso bar era già stata chiuso alcune settimane fa per due giorni: vista la recidiva la sanzione è stata doppia.