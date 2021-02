Festeggiamenti di Carnevale a Borgotaro: multate sette persone senza mascherina

Non indossavano la mascherina, nonostante ieri domenica 14 febbraio, erano in corso alcuni festeggiamenti per il Carnevale. I carabinieri di Borgotaro hanno sanzionato sette persone che sono state trovate in centro e che non avevano i dispositivi di protezione individuale, come previsto dalle normative anticontagio.

I militari hanno controllato decine di persone e di esercizi commerciali, tra Borgotaro e Bedonia, dove si è svolto il mercato settimanale. La stragrande maggioranza delle persone e dei locali rispettava tutti gli obblighi previsti: al mercato non è stata riscontrata nessuna irregolarità. A Borgotaro un 30enne ubriaco stava infastedendo i clienti di un bar: i carabinieri sono intervenuti ed hanno identificato e denunciato il giovane per ubriachezza molesta.