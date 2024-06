Fiamme in un appartamento di via Emilia Est a Parma. L'incendio, che si è sviluppato per cause ancora in corso di accertamento, è scoppiato verso le ore 23.30 di sabato 1° giugno. L'allarme è arrivato alla centrale operativa dei vigili del fuoco di via Chiavari. Sul posto sono arrivate due squadre, una prima squadra e una seconda in supporto, con l'autoscala. Gli operatori del 115 hanno lavorato fino alla due di notte per spegnere il rogo. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero stati feriti: le persone all'interno sono riuscite ad uscire prima che le fiamme avvolgessero l'edificio. I vigili del fuoco sono tornati sul posto verso le ore 5 della mattina del 2 giugno: l'edificio è stato dichiarato inagibile. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area.

IN AGGIORNAMENTO