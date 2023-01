Paura in via Anselmi: rogo alla bocciofila, ricoverato per ustioni il gestore

Bocciofila a fuoco e paura in via Anselmi. Un incendio è infatti divampato nel pomeriggio di oggi, 29 gennaio, all'interno del circolo, poi spento dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Secondo le informazioni le fiamme sarebbero partite dalla cucina. Ricoverato al Maggiore il gestore del circolo stesso, che ha tentato di spegnere il rogo prima dell'intervento dei vigili del fuoco ed è rimasto ferito per alcune ustioni riportate sul corpo.