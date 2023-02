Fiamme in un garage di via Traversetolo: i vigili del fuoco spengono il rogo

I residenti hanno visto le fiamme ed hanno chiamato subito i vigili del fuoco. Nella serata di ieri, giovedì 9 febbraio, si è sviluppato un incendio all'interno di un garage di via Traversetolo a Parma. Le cause del rogo sono al vaglio delle forze dell'ordine. Erano da poco passate le ore 20 quando prima il fumo e poi le fiamme si sono levate dallo scantinato, creando allarme tra i residenti della via. Sul posto una squadra di operatori del 115: gli addetti hanno spento l'incendio in poco meno di un'ora. Fortunatamente non ci sono stati feriti.