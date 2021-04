Fiamme in una struttura psichiatrica di Salsomaggiore: evacuate 25 persone

Paura nel primo pomeriggio di domenica 18 aprile all'interno della struttura psichiatrica Il Villino di via Davalli, 5 a Salsomaggiore Terme. Per cause in corso di accertamento alle ore 14.30 si è sviluppato un incendio all'interno dell'edificio: secondo le prime informazioni le fiamme si sarebbero sviluppate a partire dalla cucina del seminterrato. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco, arrivate da Parma e da Fidenza, e le ambulanze del 118. La struttura psichiatrica è stata evacuata: i 20 pazienti e i 4 operatori sono stati fatti uscire. Cinque pazienti hanno accusato sintomi da intossicazione e sono stati trasportati all'ospedale Di Vaio di Fidenza per accertamenti. Gli operatori del 115 hanno lavorato per mettere in sicurezza i locali.

