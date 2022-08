Un incendio nei pressi della stazione di Ozzano Taro ha bloccato il convoglio Parma-Spezia in transito. Sono andate a fuoco delle sterpaglie e per favorire l'intervento dei vigili del fuoco il treno è stato fermato e i viaggiatori sono stati messi in sicurezza, scendendo dai vagoni. Lunghe code anche lungo la provinciale, dove è al lavoro la Polizia Locale.