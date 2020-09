Fiamme nella piscina comunale di Colorno: l'incendio è doloso

L'incendio che ha provocato numerosi danni all'interno della piscina Casanova di Colorno nel pomeriggio di lunedì 31 agosto è di origine dolosa. E' questa l'ipotesi principale dei Vigili del Fuoco e dei carabinieri di Colorno che, in questi giorni, hanno effettuato i primi rilievi e che stanno lavorato per ricostruire il gravissimo episodio. Ora gli inquirenti si stanno concentrando sui dettagli per cercare di individuare gli autori del gesto violento e le motivazioni. Il sindaco Christian Stocchi che ha scritto su Facebook: "Dalle prime verifiche effettuate, la natura dell'incendio alla piscina comunale pare dolosa. Sono in corso gli approfondimenti del caso a cura dei carabinieri di Colorno. Quando si avranno ulteriori informazioni in ordine alla quantificazione del danno, le renderemo note".

