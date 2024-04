Fidenza, accoltellato in pieno centro storico

Accoltellato in pieno centro a Fidenza. Un extracomunitario è stato colpito da una coltellata, inferta da un altro straniero. Le sue condizioni non sono reputate gravi.

I fatti: in via Gramsci, davanti a un bar, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Fidenza, due uomini hanno iniziato a litigare.

Urla, spintoni e poi una coltellata sferrata all'extracomunitario. Alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi. Il ferito è stato portato all'ospedale di Vaio mentre è caccia all'accoltellatore, fuggito dopo i fatti.