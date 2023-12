Fidenza al setaccio; controlli e sequestri di cocaina e hashish

I Carabinieri della Compagnia di Fidenza, nel corso del week end, hanno intensificato la proiezione esterna impiegando personale in uniforme e in borghese in un servizio a largo raggio. L’obiettivo è stato principalmente quello di aumentare presenza e visibilità dei servizi per prevenire il fenomeno dell’attività criminale predatoria, statisticamente più incisiva nell’approssimarsi del periodo natalizio. I Carabinieri, con un totale di 12 pattuglie impegnate in numerosi posti di controllo rinforzati e prolungati, hanno saturato, in momenti diversi della giornata, le principali vie di accesso all’intera bassa, dai caselli autostradali alle arterie di collegamento con le province di Cremona e di Piacenza. Nel corso del servizio un trentenne fidentino è stato trovato in possesso di cocaina, seppure in modica quantità, di un bilancino, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento.

Pertanto è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo portava addosso, inoltre, un coltello a serramanico che è stato sequestrato prima di procedere alla contestazione del reato di porto abusivo d’arma. Un extracomunitario, controllato all’esterno di un supermercato di Fontanellato per accattonaggio, è risultato non essere mai stato censito. Sottoposto a foto segnalamento, per la prima volta, è stato denunciato e avviato alle procedure d’espulsione. I controlli volti al rispetto dei dettami del codice della strada non hanno fatto emergere particolari problemi. Solo un magrebino residente nella bassa è stato colto alla guida del suo furgone con una percentuale di 1.8 grammi\litro di alcol nel sangue, e conseguentemente denunciato alla luce dell’art. 186 del codice della strada, che prevede anche il ritiro della patente e il sequestro del mezzo a fini di confisca. Nel corso del servizio sono stati segnalati alla Prefettura di Parma 6 soggetti perché trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti del tipo cocaina e hashish. Nel corso dell’intero servizio, che è stato utile anche a schierare sul territorio, per la prima volta, molti dei Carabinieri di recente assegnazione ai reparti, sono state quasi 200 le persone identificate. Numerose le attestazioni di plauso da parte dei cittadini coinvolti nei controlli, che hanno espresso gradimento per il senso di sicurezza derivante dalla costante presenza dei Carabinieri nelle strade.