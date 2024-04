Fidenza, anziano cade in casa e batte la testa: salvato dai carabinieri

Nella tarda serata di domenica alcuni cittadini di Fontevivo hanno notato una persona barcollare per strada. Si trattava di un anziano, una persona abbastanza nota nel piccolo paese, che cercava di tornare a casa dopo una serata al bar, in evidente stato confusionale. L’uomo, ha mostrato evidenti medicazioni alla testa, causate da ferite pregresse; dopo una iniziale rimostranza, ha acconsentito per farsi dare una mano e raggiungere il suo appartamento, poco distante, al primo piano di un condominio. Nonostante le insistenze dei suoi soccorritori,ì però, non ha inteso ricorrere a cure mediche e, una volta guadagnato l'ingresso di casa, ha ringraziato scontrosamente, chiudendosi all’interno. Preoccupati dallo stato dell’anziano è stato avvertito il 118. I carabinieri hanno atteso pazientemente l’arrivo dei sanitari, indicando loro l’appartamento in questione, all’interno del quale si udivano solo forti latrati di cani. I volontari dell’ambulanza hanno provato a contattare l’uomo, bussando e suonando il campanello ma senza ottenere alcuna risposta. Qualcuno, a quel punto, ha pensato di chiamare i Carabinieri e ha fatto il 112. Dopo pochi minuti è arrivata una pattuglia della Stazione Carabinieri di Polesine Zibello. I militari si sono arrampicati e, scavalcando il balcone al primo piano, sono riusciti a entrare facendo leva con tutte le loro forze per aprile la serranda di una delle finestre. Rinchiusi a fatica, gli animali all’interno della prima stanza, i militari sono finalmente riusciti a percorrere il corridoio interno e hanno subito compreso che il loro intuito non aveva fallito: il padrone di casa, privo di sensi, giaceva a terra in una pozza di sangue. L’uomo, cadendo appena entrato in casa, ha sbattuto violentemente il cranio sul pavimento, dando corso ad un’emorragia causata dalla riapertura delle vecchie ferite. Senza indugi i militari lo hanno girato in posizione di sicurezza e hanno reperito le chiavi e aperto la porta al personale sanitario. Gli operatori del 118, finalmente liberi di agire, in pochi minuti hanno interrotto la fuoriuscita di sangue, rianimato l’anziano e, dopo averlo caricato sulla barella, lo hanno accompagnato d’urgenza all’ospedale di Fidenza, ove è stato trattenuto per molte ore in osservazione. A parere dei medici, nelle precarie condizioni in cui versava, l’anziano non avrebbe sopportato la perdita di ulteriore sangue, e aveva, letteralmente, i minuti contati. Nel caso in cui i militari avessero tergiversato, richiesto rinforzi o l’intervento di un fabbro o dei vigili del fuoco, le speranze di trovare l’uomo ancora vivo si sarebbero notevolmente affievolite.