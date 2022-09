Choc a Fidenza, trova un anziano morto sul pianerottolo di casa

Choc per una cittadina di Fidenza che nella mattinata di ieri, lunedì 26 settembre, stava uscendo dalla sua abitazione di via Giolitti quando, poco prima di entrare in casa, ha visto il cadavere di un anziano sul pianerottolo. In pochi istanti sono arrivati sul posto i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni l'uomo avrebbe avuto un malore improvviso poco prima di entrare a casa. L'episodio è avvenuto nelle prime ore della mattinata del 26 settembre. Sul posto i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo per cercare di ricostruire la situazione. Si è trattato molto probabilmente di una tragedia.