Fidenza, arrestato un latitante internazionale

I carabinieri di Fidenza, durante un'operazione notturna, hanno catturato un soggetto colpito da un mandato di arresto europeo. Una volta individuata la struttura ricettiva in cui l'uomo si trovava, è stata immediatamente fatta confluire in prossimità dell’albergo una pattuglia che si è posizionata in una zona defilata per monitorare eventuali movimenti del soggetto. Contestualmente è stata formata una squadra di intervento, attivata d’urgenza, che ha cominciato a studiare la strategia più efficace per un avvicinamento discreto e sicuro. Il “latitante internazionale, potenzialmente armato” si era registrato poche ore prima in un albergo a ore del territorio borghigiano, utilizzando le procedure automatiche di login.

Dopo avere effettuato i necessari riscontri, anche attraverso il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, e pianificato le operazioni necessarie di avvicinamento all’obiettivo da compiere in massima sicurezza, i miliari hanno fatto irruzione nella camera occupata dal cinquantenne croato con importanti precedenti in materia di stupefacenti e armi da guerra, che dormiva placidamente e che non è riuscito a porre in essere nessun tipo di reazione al momento dell'arresto. L’uomo, quando si è visto circondato, ha alzato le mani senza opporre alcun tipo di resistenza. All’esito delle perquisizioni, gli è stato trovato un coltello a serramanico per il possesso del quale è seguita denuncia alla Procura di Parma. Lo straniero, dopo le operazioni di rito, è stato accompagnato al carcere di via Burla, a disposizione delle autorità croate, che ne hanno richiesto la cattura in ambito europeo.