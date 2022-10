Fidenza, auto parcheggiata in stazione prende fuoco: i vigili del fuoco spengono le fiamme

Nella mattinata di giovedì 20 ottobre i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi della stazione di Fidenza per un'autovettura che è stata avvolta dalle fiamme, mentre si trovava parcheggiata nella zona della stazione ferroviaria. Gli operatori del 115 sono arrivati sul posto in pochi minuti ed hanno lavorato per circa un'ora per spegnere l'incendio. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco, arrivati con una squadra, hanno messo in sicurezza l'area dell'incendio e riportato la situazione alla normalità.