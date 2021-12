Fidenza, controlli dei carabinieri con la nuova 'Giulia': due patenti ritirate e un ubriaco multato

Due patenti ritirate poichè i conducenti erano alla guida ubriachi o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e una sanzione per ubriachezza molesta. E' questo l'esito dei primi controlli effettuati dai carabinieri di Fidenza con la nuova Alfa Romeo Giulia, veicolo che garantisce elevate prestazioni in termini di affidabilità e sicurezza, in dotazione al nucleo radiomobile da pochi giorni.

In questi ultimi giorni le pattuglie dei carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Fidenza hanno intensificato i controlli, specie nelle fasce orarie serali e notturne, per prevenire i reati contro il patrimonio: in tutto sono state controllate circa 100 persone.

Le attività sono state effettuate in collaborazione con diverse pattuglie coordinate costantemente dalla Centrale Operativa, per rendere la presenza sul territorio più dinamica ed efficace, in sinergia anche con la polizia locale.

Nel corso dei controlli sono state ritirate le patenti di guida a due persone, una trovata alla guida del mezzo in possesso di una modica quantità di stupefacente per uso personale e una trovata positiva all’alcoltest. Il primo è stato segnalato alla Prefettura di Parma, il secondo denunciato alla Procura della Repubblica di Parma. Un altro fidentino è stato contravvenzionato perché trovato in stato di manifesta ebbrezza alcolica. L’uomo è stato rintracciato grazie alla segnalazione effettuata da alcuni passanti per il suo atteggiamento molesto nei pressi di un bar del centro.