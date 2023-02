Fidenza, distrugge le fioriere in centro e lancia il contenuto sui tavolini di un bar: denunciato un 20enne

Distrugge delle fioriere in centro a Fidenza, viene individuato e denunciato per danneggiamento. E' accaduto ieri sera intorno alle 23 a Fidenza in via Gramsci, quando un 20enne ha iniziato a rompere le fioriere e a rovesciare il contenuto sui tavolini all’esterno di un bar. Immediata la chiamata al 112 dei cittadini, svegliati da quanto stava accadendo, che chiedevano l’intervento di una pattuglia. Sul posto è arrivata la Stazione carabinieri di Busseto che, grazie alla dettagliata descrizione del ragazzo e dei capi di vestiario indossati, lo ha individuato nelle vicinanze ancora sporco di terra. Fermato e condotto in caserma è stato denunciato per danneggiamento.