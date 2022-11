Fidenza e la 'bassa' al setaccio: sequestri di eroina, cocaina, hashish e marijuana

Venerdì di lavoro per i Reparti che fanno capo alla Compagnia Carabinieri di Fidenza: le pattuglie hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con specifico riferimento alle attività di contrasto al traffico ed al consumo di stupefacenti, grazie anche alla collaborazione dei carabinieri delle Unità cinofile antidroga di Bologna.

La zona controllata va da Fidenza alla “bassa”: i carabinieri hanno attentamente vigilato quartieri densamente popolati, parchi cittadini, lo scalo ferroviario di Fidenza, i centri commerciali, i caselli autostradali e le principali arterie stradali. Numerosi i posti di controllo istituiti sulla Strada Statale 9 e sulle strade di accesso a Fidenza. Le attività hanno consentito di monitorare il territorio in maniera efficace e ottenere risultati operativi di rilievo: sono state complessivamente controllate 128 persone, 98 automezzi e 2 esercizi commerciali. Undici persone di età compresa fra i 32 e i 20 anni (nove italiani, un bosniaco e un cileno) sono state segnalate alla Prefettura di Parma perché trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. Le attività di controllo hanno consentito di sequestrare – complessivamente – circa 40 grammi di stupefacenti, fra eroina, cocaina, hashish e marijuana. Tre di queste persone trovate con droga destinata all’uso personale si trovavano alla guida di veicoli o ne avevano l’immediata e diretta disponibilità, motivo per cui sono state ritirate le loro patenti di guida, come previsto dalla normativa antidroga.