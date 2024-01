Fidenza e Salso, preso il ladro delle farmacie: è un minorenne. Denunciato

I carabinieri della Stazione di Salsomaggiore Terme hanno individuato e denunciato per furto aggravato un 17enne marocchino, senza fissa dimora, ritenuto responsabile del furto avvenuto in una farmacia di Fidenza e fortemente indiziato anche di aver partecipato, probabilmente con altri complici, ad altri due furti ai danni di farmacie salsesi.

Gli episodi sono avvenuti nella notte tra sabato e domenica, quando la banda ha preso di mira alcune farmacie a Fidenza e Salsomaggiore. In due casi i ladri sono riusciti ad allontanarsi con il fondo cassa, qualche centinaio di euro, mentre in un terzo caso, a Salsomaggiore, sono dovuti fuggire a mani vuote dopo aver danneggiato una vetrina. I furti sono stati scoperti solo al mattino dai titolari.

Nel corso della stessa notte una pattuglia di carabinieri della Stazione di Salsomaggiore aveva notato, intorno alle 4 di notte, due persone che camminavano nel buio all’altezza della zona industriale di Ponte Ghiara e che, alla vista dell’auto dei carabinieri avevano preso a correre verso i campi. I militari, notato il movimento sospetto li avevano seguiti, riuscendo a fermarne uno, che, sprovvisto di documenti, è stato portato in caserma e identificato nel 17enne. Nelle sue tasche i militari hanno trovato tra le altre cose alcuni “blister” in plastica contenenti monete da 1 e 2 euro, oltre ad alcune banconote da 10 e 20 euro, di cui il minorenne non ha saputo giustificare il possesso. I militari hanno quindi deciso di effettuare accertamenti su eventuali furti, che però come detto in quel momento non erano ancora stati scoperti.

Infatti solo nelle ore successive, nel corso della mattinata, i titolari delle attività "visitate" dai ladri si accorgevano delle intrusioni e le segnalavano ai carabinieri, che mettevano quindi in relazione, in base agli indizi a suo carico e alla tempistica dei furti, la presenza del minore con i reati della notte. I militari acquisivano le denunce dei titolari delle farmacie e iniziavano a cercare eventuali riscontri attraverso le telecamere di video-sorveglianza e le eventuali testimonianze raccolte. Proprio dalla visione delle immagini di una telecamera di Fidenza, che aveva ripreso due persone che si allontanavano dalla farmacia dopo aver effettuato il furto, i militari salsesi riconoscevano il minorenne. Il 17enne è stato quindi denunciato per furto aggravato alla Procura per i minori e successivamente accompagnato in una comunità.