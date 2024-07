Fidenza, fienile in fiamme: un centinaio di balloni a fuoco

Due squadre di vigili del fuoco sono partite dalla caserma di via Chiavari per domare un grosso incendio scoppiato a Fidenza. A fuoco un fienile in via Caduti di Cefalonia, per cause ancora in corso d'accertamento. Centinaia di balloni di fieno in fiamme, con il fumo che si vede dalla tangenziale. Non risultano persone coinvolte nell'incendio, ma le operazioni di spegnimento sono in corso.