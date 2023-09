Fidenza, furti in un negozio e ai danni dei distributori automatici: denunciata una donna e due stranieri

I carabinieri di Fidenza, al termine di un'attività investigativa hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma tre persone ritenute responsabili di alcuni reati predatori occorsi in centro città nei giorni scorsi. Nello specifico, nelle scorse settimane, un piccolo alimentari di via Berenini, in pieno centro, era stato oggetto di un furto previa effrazione di una vetrata laterale, con il conseguente furto di poche centinaia di euro presenti nel registratore di casse.

L’attività d’indagine, svolta mediante una meticolosa attività di analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti in zona, ha permesso di ricostruire l’evento e soprattutto individuare una donna senza fissa dimora ritenuta responsabile del furto.

Gli stessi carabinieri hanno denunciato anche due magrebini, giovanissimi, gravitanti nel territorio di Salsomaggiore, ma di fatto senza fissa dimora, che invece si sono resi responsabili di un furto ai danni dei distributori automatici di Piazza Matteotti, sempre a Fidenza. Dare un nome ai loro volti,

immortalati dalle telecamere, ha richiesto approfondimenti particolarmente intensi, condotti con meticolosità, permettendo di acquisire gli elementi utili al loro deferimento in stato di libertà. I tre soggetti sono stati quindi denunciati per furto aggravato alla Procura della Repubblica di Parma.