Fidenza, i Nas sequestrano un quintale di alimenti

I Carabinieri della Compagnia di Fidenza, con il supporto del personale dei Carabinieri del N.A.S di Parma, hanno effettuato accertamenti finalizzati a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso, oltre che a sondare il rispetto della normativa sulla tutela della salute, della sicurezza nei luoghi di lavoro e della corretta conservazione e somministrazione degli alimenti a tutela della clientela.

I controlli hanno interessato principalmente gli esercizi pubblici dediti alla somministrazione di alimenti e bevande presenti a Fidenza ed in tutto il territorio di competenza della Compagnia Carabinieri, compresa la bassa parmense. In uno degli esercizi controllati sono state riscontrate, da parte dei Carabinieri del NAS di Parma, carenze igienico sanitarie, mancata applicazione di procedure haccp relative alle operazioni di disinfestazione e derattizzazione; mancata applicazione procedure haccp relative alle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali dell’esercizio, con contestuale sequestro amministrativo ai fini della distruzione di un quintale di alimenti vari, 3.470 confezioni di imballi primari per alimenti. Al termine delle verifiche, sono state elevate sanzione per un ammontare complessivo di 5.000 euro, con contestuale sospensione dell’attività per mancanza di conformità, oltre al mancato possesso dell'attestato di formazione per due dipendenti alimentaristi. È stata data comunicazione all’autorità amministrativa per le opportune valutazioni. Le verifiche a tutela dell’intera collettività e dei lavoratori proseguiranno nei prossimi giorni.