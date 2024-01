Fidenza, quattro banditi incappucciati rapinano l'Unicredit di piazza Garibaldi: è caccia all'uomo

Momenti di paura alle ore 13.20 di venerdì 12 gennaio all'interno della banca Unicredit di piazza Garibaldi a Fidenza. Quattro uomini con il volto travisato e vestiti di nero sono entrati all'interno della filiale e, dopo aver minacciato i dipendenti e i clienti, hanno svuotato le casse e sono scappati. I carabinieri della stazione di Fidenza e quelli del nucleo investigativo di Parma sono arrivati sul posto poco dopo la rapina. Hanno effettuato un sopralluogo, ascoltato i testimoni e avviato subito le indagini per cercare di identificare gli autori del colpo, che sono riusciti a scappare. I militari stanno cercando i rapinatori a Fidenza e in tutta la provincia.

Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere installate in zona, oltre a quelle poste lungo installate nei punti di accesso alla città per cercare elementi utili alle indagini e per risalire all'identità dei rapinatori.

Una cliente si sente male durante la rapina: soccorsa dagli operatori del 118

Sul posto, oltre ai carabinieri e alla Scientifica che ha effettuato i primi rilievi all'interno della banca alla ricerca di tracce e impronte che potrebbero essere state lasciate dai rapinatori, anche l'ambulanza infermieristica di Fidenza. Secondo le prime informazioni una cliente che si trovava all'interno della banca al momento della rapina si sarebbe sentita male Gli operatori del 118 hanno effettuato le prime cure sul posto ma la donna ha poi rifiutato il trasporto in ospedale. La ragazza, che si trovava all'interno della banca al momento della rapina insieme ad altri sei clienti, è andata in stato di agitazione nelle fasi concitate del colpo ma sta bene.

