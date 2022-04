Fidenza, rubano il portafoglio ad un'anziana all'Eurospin: tre arresti

Sono entrati all'interno del supermercato Eurospin di Fidenza, hanno rubato il portafoglio ad un'anziana, dopo averla avvicinata con una scusa, e hanno poi tentato di scappare in auto. Tre italiani, due donne e un uomo, sono stati bloccati dai carabinieri poco dopo il furto: per i malviventi, fermati in flagranza di reato, sono scattate le manette per furto con destrezza pluriaggravato. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, martedì 5 aprile, all'interno del punto vendita.

I militari della compagnia di Fidenza hanno notato un'auto sospetta, con il motore acceso, nel parcheggio dell'Eurospin: da un rapido controllo della targa hanno verificato che era intestata ad un donna di Modena, con precedenti per reati contro il patrimonio. I carabinieri, a quel punto, sono entrati all'interno del supermercato. Dopo pochi istanti due donne sono uscite, senza borse della spesa, sono entrate in fretta in auto e hanno cercato di scappare.

Nello stesso momento un'anziana ha riferito ai militari di non avere più il portafoglio. L'auto è stata bloccata: ad una prima perquisizione il portafoglio non è stato trovato. Le due donne sono state accompagnate in caserma per essere perquisite, da personale femminile. Nel corso del viaggio una delle due, quella senza precedenti, ha cercato di disfarsi dell'oggetto rubato gettandolo sul sedile della gazzella. I carabinieri hanno visto tutto ed hanno recuperato il portafoglio con 110 euro e i documenti dell'anziana derubata. I tre, di 50, 30 e 25 anni, residenti a Modena, sono stati arrestati per concorso in furto con destrezza e trattenuti presso le camere di sicurezza.