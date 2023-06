Fidenza, rubano merce all'Outlet Village ma vengono scoperte: tre donne nei guai

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 1 giugno, i Carabinieri della Stazione di Fidenza hanno arrestato tre donne, di età compresa tra i 26 e 29 anni, peruviane residenti a Milano, sorprese a commettere un furto presso l'outlet Fidenza Village. Le donne, una volta raggiunto il centro commerciale e aver visitato diversi negozi, sono passate all’azione impossessandosi di vari articoli, tra cui profumi e capi di abbigliamento, per poi allontanarsi. La sicurezza, dopo averle individuate, ha immediatamente richiesto l’intervento dei Carabinieri che le hanno fermate all'esterno dell’outlet, in prossimità del capolinea dell'autobus.

Durante la perquisizione, all'interno delle borse, appositamente schermate per evitare l'attivazione del sistema antitaccheggio, sono stati rinvenute confezioni di profumo e abbigliamento di marca per un valore complessivo di quasi 1.500 euro. Le tre sono state quindi condotte in caserma, dove sono state arrestate con l'accusa di furto aggravato. Attualmente, sono trattenute presso le camere di sicurezza a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. La merce rubata è stata restituita ai legittimi proprietari, mentre le borse schermate utilizzate per nascondere gli articoli sono state sequestrate come prova materiale del reato.