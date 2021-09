Fidenza, sequestrati 5 chili di droga: arrestato pusher 21enne

Lo hanno bloccato mentre usciva da un casolare di campagna disabitato, nei pressi di Fidenza, e lo hanno trovato in possesso di un etto di hashish. Il resto della droga - in totale 5 chili tra marijuana e hashish - si trovava all'interno dell'edificio, subito perquisito dai carabinieri. Un 21enne di origine brasiliana e fidentino di adozione è stato arrestato dai militari nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 settembre.

Il giovane, che ufficialmente disoccupato era seguito da tempo dai carabinieri. Girava Fidenza con vestiti costosi e macchine di lusso. Nonostante alcuni piccoli precedenti per stupefacenti, però, non era mai stato “pizzicato” con quantitativi di droga che superavano il consumo personale: in numerosi controlli era sempre risultato pulito.

I militari di Fidenza lo marcavano stretto: da poco aveva cambiato auto e, ormai sicuro di non essere fermato, era più spavaldo del solito e meno attento a mascherare i suoi spostamenti. Quan

Nel pomeriggio di ieri è stato fermato mentre era a bordo di una potente Bmw, poco dopo essere uscito da un casolare abbandonato, lontano dalla sua abitazione.

Sul sedile del passeggero i militari hanno trovato un panetto di hashish di un etto e un involucro con marijuana sotto vuoto. La perquisizione domiciliare, estesa anche al casolare dal quale era stato visto uscire.

Nel sottotetto i carabinieri hanno trovato alcuni trolley strabordanti di marijuana, conservata in diversi sacchetti sotto vuoto. Le valige, inoltre, contenevano anche un totale di quasi tre etti di hashish, in ovuli e panetti e materiale per il confezionamento, per un peso complessivo di sostanza proibita che sfiora i cinque chili totali, per un valore sul mercato che si aggira attorno ai 50 mila euro.

Sono stati sequestrati anche i 500 euro in contanti che il 21enne aveva in tasca: dopo l'arresto è stato portato nel carcere di via Burla.