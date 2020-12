Fidenza Village, furto di abiti per 3.000 euro: arrestata una coppia

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Fidenza hanno arrestato per furto una coppia di cittadini peruviani, 35enne lui e 26enne lei, residenti in provincia di Milano e gravati da precedenti di polizia. I due presso l’Outlet “Fidenza VILLAGE”, sono stati segnalati al numero di pronto intervento 112 dagli addetti alla vigilanza che dopo essersi impossessati di diversi abiti di marca si stavano allontanando dal centro. I militari giunti sul posto hanno individuato i fuggitivi ed a seguito di perquisizione sono stati trovati in possesso di capi di vestiario per un valore di circa 3000 euro. Gli arrestati sono trattenuti presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La merce è stata restituita ai diversi negozianti.