Fidenza Village, mamma insospettabile svaligia una boutique di lusso: rubati mille euro di vestiti

Si è presentata in una boutique di lusso con un bambino in tenera età, apparendo una mamma insospettabile. In realtà si è rivelata un’abile ladra di abbigliamento.

E’ accaduto qualche giorno fa presso il polo commerciale Fidenza Village. Una donna 30enne di origini francesi, è entrata in un negozio di un prestigioso marchio di abbigliamento femminile e ha iniziato a selezionare capi che ha poi inserito in due borse.

Al momento del pagamento si è presentata alla cassa chiedendo di poter pagare con un assegno bancario. La cassiera ha fatto presente che la politica aziendale non consentiva tale forma di pagamento e, per questo motivo è iniziata una trattativa nel corso della quale la donna ha creato una notevole confusione.

E' stato raggiunto l’accordo che di li a breve sarebbe arrivato il marito a pagare con un bancomat ma, nel frattempo, una delle due borse piena di vestiti per il valore di circa mille euro, appoggiata sul bancone, era sparita.

A questo punto la commessa ha fatto presente che avrebbe allertato la vigilanza. La donna a quel punto, ha giocato la sua ultima carta: ha comunicato un nome ed un numero di telefono di fantasia e improvvisamente si è dileguata facendo perdere le proprie tracce. Alla commessa non è rimasto altro da fare che avvisare la vigilanza interna e i carabinieri della Stazione di Fidenza.

I militari hanno immediatamente avviato le indagini con l’acquisizione di immagini che hanno permesso di individuare l’auto usata dalla donna per raggiungere il polo commerciale e, di conseguenza identificare la sconosciuta, peraltro gravata da numerosissimi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Per lei è scattata una denuncia per furto aggravato.