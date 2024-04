Sorbolo: "Attenti ad una Fiesta nera"

Una Ford Fiesta nera si aggirerebbe tra Bogolese e Sorbolo per effettuare sopralluoghi per i furti in abitazione. Almeno questo sarebbe il sospetto, secondo quanto diffuso dal sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari che tiene costantemente aggiornati i cittadini e le cittadine sui pericoli che corrono per situazioni di emergenza o di degrado.

"Sono diverse le segnalazioni ricevute nella giornata del 18 aprile, per la presenza sul territorio di questa vettura “condita” da ben tre persone a bordo. Un uomo alla guida, che smonta dalla macchina per coprire la targa rimanendo in piedi davanti alla vettura, mentre due giovani ragazze filmano o fotografano con il cellulare palazzine e abitazioni, oppure suonano ai campanelli per verificare se qualcuno è in casa, queste sono le testimonianze che ho raccolto da almeno quattro diversi cittadini. La polizia Locale è già alla ricerca dalla vettura, per eventuali verifiche sulle persone segnalate. Prima a Bogolese poi in pieno centro a Sorbolo. Chi dovesse avvistare questa vettura è pregato di chiamare il 112"