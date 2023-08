"Suo figlio è in arresto per omicidio stradale, servono 10 mila euro": tentata truffa ai danni di un'anziana

"Suo figlio è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Servono subito 10 mila euro". Sono state queste le parole che un'anziana residente a Parma si è sentita dire al telefono da qualcuno che si è qualificato come appartenente all'Arma dei carabinieri. Ovviamente era la trappola di alcuni truffatori che hanno tentato di rubare una quantità ingente di denaro alla donna.

Era una falsa telefonata che ha messo in allarme la donna. Succederebbe a tutti. La voce poi diceva che sarebbero serviti almeno 10 mila euro per risolvere la situazione. Alcuni complici hanno suonato alla porta, chiedendo oro, gioielli e denaro in contante. A quel punto l'anziana ha capito che si trattava di una truffa e non ha fatto entrare i malviventi, avvisando poi la locale stazione dei carabinieri. Quelli veri.

Le truffe ai danni degli anziani (e non solo) non si fermano, i truffatori non vanno in vacanza ma approfittano della presenza di persone sole in casa per tentare il colpo. Il tutto per tutti per arraffare qualche migliaia di euro. Purtroppo in tante altre occasioni i malviventi sono riusciti a farsi consegnare soldi e gioielli, con la stessa modalità di questa tentata truffa.