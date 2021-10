Ruba nella lavanderia a gettoni ma viene filmato dalle telecamere: arrestato 26enne moldavo

Eì' entrato nella lavanderia a gettoni di via Ruggero da Parma, ha forzato la cassa centralizzata ed ha rubato le monete ma non si è accorto di essere ripreso dalle telecamere. Un moldavo di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione Oltretorrente con l'accusa di furto aggravato. Il giovane, con alla spalle alcuni precedenti di polizia, è stato bloccato dai militari che sono giunti sul posto dopo la segnalazione del titolare, che ha visto il furto in diretta dal suo smartphone, collegato con il sistema di videosorveglianza. I carabinieri hanno trovato il 26enne seduto a terra: ha cercato di fare finta di niente ma aveva nascosto il cacciavite, utilizzato per forzare la cassa, nella manica e aveva in tasca le monete rubate. Dopo essere stato accompagnato in caserma è stato arrestato e messo ai domiciliari.