Evasori, lavoratori in nero, arresti e sequestri per milioni: Finanza, il bilancio di un anno

In occasione del 250° Anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza, il Comandante Provinciale, Colonnello Fernando Capezzuto, accompagnato dal Presidente della Sezione di Parma dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, ha deposto una corona di alloro al monumento dei caduti del Corpo collocato all’interno del cimitero della “Villetta”, a ricordo di chi, in passato, si è sacrificato nell’esercizio del proprio dovere.



IL BILANCIO

E' stata anche l'occasione per fare il bilancio del Corpo. Nel 2023 e nei primi cinque mesi del 2024, la Guardia di Finanza ha eseguito 295 interventi ispettivi e 109 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le attività ispettive hanno consentito di individuare 27 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco e 235 lavoratori in “nero” o irregolari. Scoperti, inoltre, 6 casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a residenze fiscali fittizie e all’esistenza transaction costs, ossia meccanismi fraudolenti volti a riportare in Italia costi spettanti ad imprese estere al solo scopo di abbattere il reddito imponibile di imprese nazionali.

I soggetti denunciati per reati tributari sono 199, di cui 4 tratti in arresto. All’esito di indagini delegate dall’Autorità giudiziaria, sono stati inoltre cautelati e segnalati all’Agenzia delle entrate crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica inesistenti o ad elevato rischio fiscale, nonché sequestrati beni costituenti profitto dell’evasione e delle frodi fiscali, per un valore di 75.530.683 milioni di euro.

Sono state avanzate 65 proposte di cessazione della partita Iva e di cancellazione dalla banca dati Vies, nei confronti di soggetti economici connotati da profili di pericolosità fiscale.



I 13 interventi in materia di accise hanno permesso di sequestrare 326.059 kg di prodotti energetici. 11 sono, invece, i controlli doganali sulle merci introdotte sul territorio nazionale in evasione d’imposta, contraffatte o in violazione delle norme sulla sicurezza. I controlli e le indagini contro il gioco illegale hanno permesso di scoprire 1 punto clandestino di raccolta scommesse e di denunciare 1 responsabile.



L’attività della Guardia di Finanza nel comparto della tutela della spesa pubblica è orientata a vigilare sul corretto utilizzo delle risorse dell’Unione europea e nazionali, per la realizzazione di interventi a sostegno di imprese e famiglie. Le direttive impartite mirano, in via prioritaria, al presidio dei progetti e degli investimenti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In tale ambito sono stati eseguiti 22 interventi orientati a verificare la spettanza a cittadini e imprese di crediti d’imposta, di contributi e finanziamenti, oltreché la corretta esecuzione delle opere e dei servizi oggetto di appalti pubblici, per 16.756.909 euro.

Sul fronte della spesa pubblica nazionale, nello stesso periodo, sono stati effettuati 300 interventi, di cui 278 in tema di reddito di cittadinanza e di nuove misure di inclusione e di supporto per la formazione e il lavoro.

L’azione di contrasto alle frodi ai danni delle risorse unionali ha portato complessivamente ad accertare contributi indebitamente percepiti per 1.646.226 euro mentre quelli relativi ai finanziamenti nazionali, alla spesa previdenziale e assistenziale sono pari a 1.638.286 euro.

Nell’ambito della collaborazione con l’Autorità giudiziaria – penale e contabile – sono state eseguite 6 indagini in tema di spesa pubblica al cui esito sono stati denunciati 10 soggetti, con l’accertamento di danni erariali per 40.907.332 milioni di euro.

Crescente è la collaborazione sul territorio con la Procura europea, con la quale sono state sviluppate 7 indagini che hanno portato alla denuncia di 12 responsabili e all’esecuzione di sequestri, anche all’estero, per 22.306.754 milioni di euro.

CRIMINE ORGANIZZATO

Nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria, l’azione del Corpo mira a bloccare le infiltrazioni criminali nell'economia legale e, contemporaneamente, a tutelare il libero mercato e il rispetto delle regole della sana concorrenza. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 13 interventi, che hanno portato alla denuncia di 10 persone e alla ricostruzione di operazioni illecite per 2.181.012 milioni di euro. Sono stati investigati oltre 426 flussi finanziari sospetti generati dagli operatori del sistema di prevenzione antiriciclaggio.

È proseguita, altresì, l’azione del Corpo a tutela dei risparmiatori nel contrasto ad ogni forma di abusivismo bancario e finanziario, realizzate prevalentemente mediante canali telematici e sempre più innovativi strumenti digitali, con la denuncia di 3 soggetti e la proposta di sequestri per 5.645.675 milioni di euro.

In materia di reati fallimentari e del codice della crisi d’impresa, sono stati segnalati all’A.G. patrimoni distratti per 21.099.590 milioni di euro.

Nell’ambito del contrasto al crimine organizzato, finalizzato anche all’individuazione di fittizie intestazioni di beni, sono state concluse 6 indagini che hanno permesso di denunciare all’Autorità Giudiziaria una persona.

In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 35 soggetti, che hanno portato all’applicazione di provvedimenti di sequestro, confisca e amministrazione giudiziaria per un valore di oltre 2.634.625 milioni di euro.

Sono stati eseguiti, poi, 1.059 accertamenti a seguito di richieste pervenute dai Prefetti della Repubblica, tutti riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia. Nel periodo in esame, i Reparti del Comando Provinciale hanno sequestrato sostanze stupefacenti per un totale di kg 4. Il contrasto ai traffici illeciti, in generale, viene assicurato anche nell’ambito del Servizio “117”, oggetto di recenti interventi in campo operativo, addestrativo e tecnico-logistico, finalizzati a incrementare la prontezza operativa e l’efficacia d’intervento delle pattuglie sul territorio, a riscontro delle segnalazioni del cittadino. Sul versante della tutela del mercato dei beni e dei servizi, sono stati eseguiti 28 interventi, sviluppate 12 deleghe dell’Autorità Giudiziaria e denunciati 9 soggetti. A seguito di tali attività sono stati sottoposti a sequestro 4.513 prodotti contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy, non sicuri e in violazione della normativa sul diritto d’autore. Sono stati, anche, sequestrati 100 chili di prodotti agroalimentari, non correttamente

etichettati e in cattivo stato di conservazione.