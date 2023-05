Finanza, sequestrate oltre 180 tonnellate di pellet: una parte era destinata a Parma

La Guardia di Finanza di Salerno insieme al personale dell’Ufficio delle Dogane, a seguito di due distinte operazioni di servizio, hanno sequestrato 180 tonnellate di pellet.

Il blitz

Il carico era confezionato in oltre 12mila sacchi da 15kg ciascuno, proveniente dalla Turchia e dalla Cina, pronti per essere distribuiti nelle città di Parma e Cosenza presso due aziende del territorio. I responsabili delle imprese, al termine degli accertamenti, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria di Salerno per importazione e commercio di prodotti a norma, ovvero per la vendita di articoli, aventi caratteristiche chimico-fisiche diverse da quelle dichiarate