Finestre chiuse, no alle uscite con animali domestici e divieto di sostare nell'area circostante: l'ordinanza del sindaco"

Dopo l'incendio che ha distrutto i locali di Happy Home e l'adiacente edificio commerciale di Bimbo Store, in via Emilio Lepido, il sindaco Michele Guerra ha emesso un'ordinanza specifica nella quale si richiama l'attenzione di tutti i cittadini invitati a chiudere le finestre e non esporsi ai fumi, in via cautelativa, per le prossime 24 ore. Ci sarà il divieto di raccolta e di consumo di prodotti ortofrutticoli dei terreni circostanti all’area interessata dall’incendio del punto vendita, il divieto di pascolo e razzolamelo degli animali da cortile e d’affezione e divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell’area interessata dall’incendio, con l'invito esteso a tutta la cittadinanza di evitare spostamenti e frequentazioni dell’area interessata dall’incendio, se non per ragioni strettamente necessarie e urgenti.