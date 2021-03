Finge di comprare una chitarra online e truffa una 42enne: denunciato 57enne

Ha finto di acquistare la chitarra di una 42enne di Parma ed è riuscito a farsi accreditare sulla propria postepay ben 1.500 euro, il prezzo concordato per l'acquisto. E' la stessa modalità utilizzata da molti truffatori online. Un 57enne, residente in provincia di Treviso, è stato identificato e denunciato dai carabinieri di Vigatto per truffa. Il 13 di settembre, il marito della donna ha pubblicato un’inserzione sul portale “Subito.it”, per la vendita di una chitarra. Poche ore dopo, è stato contattato da un ragazzo che pattuito il prezzo di acquisto in 1.500 euro, riferiva all’uomo che avrebbe provveduto al pagamento della somma mediante ricarica da effettuarsi tramite sportello Atm.

I coniugi, resisi conto di essere rimasti vittima di una truffa, hanno chiamato il 57enne che ha detto subito che avrebbe immediatamente restituito i soldi . Per tale motivo forniva altre indicazioni da effettuare presso lo sportello ATM, chiaramente finalizzate a far eseguire un ulteriore pagamento a suo favore. Fortunatamente il tentativo è fallito, in quanto il sistema di sicurezza dell’istituto di credito non consentiva il pagamento della stessa cifra con operazioni della stessa specie