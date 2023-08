Finge di essere stato ferito da coltellate, denunciato per procurato allarme

Giovedì sera una pattuglia della Radiomobile di Parma è intervenuta insieme ad altro equipaggio in via Emilio Lepido per una lite tra più persone con l’utilizzo di coltelli. Sul posto i militari hanno notato alcuni avventori all’esterno del bar intenti a bere birra. Uno di questi, un39enne del Marocco, era in evidente stato di ebbrezza, quando si è avvicinato ai carabinieri e ha riferito di aver richiesto l’intervento poiché era stato aggredito da persone con dei coltelli. Per impedire la ripartenza dei carabinieri, improvvisamente e senza alcun motivo si è gettato per terra, proprio dietro l’auto istituzionale pretendendo un’ambulanza e simulando un malore. Un connazionale presente ha effettivamente richiesto l’intervento di personale sanitario, mentre il 39enne si è sempre rifiutato di spostarsi da dietro l'auto e ha opposto una grande resistenza anche ai propri amici presenti che a fatica sono riusciti a spostarlo di peso dalla traiettoria dell’autovettura di servizio. Ma si è rialzato e si è ributtato per terra impedendo alla pattuglia di ripartire. Dopo la visita degli operatori del 118, ha rifiutato l’accompagnamento in ospedale, ricevendo come uniche cure del ghiaccio istantaneo. Il 39enne, persona gravata da diversi precedenti di polizia vista la natura della richiesta fatta al 112 che ha dato origine a una gestione dell’intervento con più pattuglie spostatesi in gran velocità è mossa secondo procedure d’emergenza per il centro di Parma, al fine di interrompere una rissa con persone armate che non c'era è stato denunciato in stato di libertà per procurato allarme all’autorità e interruzione di pubblico servizio.