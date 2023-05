Finge una truffa online spacciandosi per un operatore delle Poste e si fa dare 10mila euro: denunciato

Si era finto un operatore di un call-center postale che si occupa di frodi, inducendo una 50enne salsese ad effettuare vari bonifici, per circa 10.000 euro, su un conto che confluiva in una carta prepagata a lui intestata. Il truffatore, approfittando della fiducia carpita alla donna, le faceva credere che i soldi che aveva accreditati sulla sua poste-pay fossero stati oggetto di un tentativo di truffa on-line, quindi, con la scusa di metterli al sicuro, la persuadeva a versarli su un nuovo IBAN che in realtà corrispondeva ad una carta a lui intestata.



La vittima, resasi conto dell’inganno a cose fatte, decideva di rivolgersi ai Carabinieri della locale Stazione. I militari, ricostruendo i movimenti del denaro attraverso indagini informatiche e accertamenti bancari, sono riusciti ad identificare l’uomo, un 60enne parmigiano con precedenti, che è stato anche trovato in possesso della carta prepagata su cui era confluito il denaro, che è stata sequestrata. Per lui, una denuncia all’Autorità giudiziaria per truffa.